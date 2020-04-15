Доигрались на самоизоляции: в Новосибирске оштрафовали компьютерный клуб на 50 тысяч рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T11:36:28+03:00

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Железнодорожный районный суд наказал руководителя интернет-кафе, расположенного на улице Челюскинцев. Несмотря на запрет работать на период самоизоляции, компьютерный клуб продолжал принимать посетителей.

— Согласно постановления суда директор интернет — кафе привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении суда. — Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, накануне стало известно, что суд наказал супружескую пару, которая вместо того, чтобы быть на карантине захотел вернуться в Санкт-Петербург. Они пришли миграционный отдел полиции, чтобы выписаться из проданной квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU