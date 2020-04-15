2020-04-15T10:59:25+03:00
Общество

Рука помощи бизнесу

В связи со сложной ситуацией, в которую попали представители, в первую очередь, микробизнеса и малого бизнеса, Агентство Безопасности ГВАРДИЯ предлагает свою помощь в уменьшении затрат на охрану при помощи пульта централизованного наблюдения
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Фото предоставлено АБ ГВАРДИЯ.Фото предоставлено АБ ГВАРДИЯ.
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Для всех, кто нуждается сегодня в охране, ГВАРДИЯ устанавливает антикризисную цену на подключение услуги «Пультовая охрана».

Теперь оборудование, монтажные работы и подключение к пульту централизованного наблюдения ГВАРДИИ стоит всего 3500 рублей.

Абонентская плата за техническое обслуживание сигнализации и неограниченное число выездов ГБР составляет всего 10 рублей в первый месяц; далее эта цена будет продлеваться до тех пор, пока экономическая ситуация не позволит клиенту ГВАРДИИ работать в нормальном режиме. Переход под охрану ГВАРДИИ от других поставщиков услуги, как было и прежде, осуществляется бесплатно.

- Мы столкнулись с массовыми просьбами о сокращении постов, скидках и даже заморозке контрактов. А ряд объектов - кафе, бары, рестораны - закрываются совсем. Пока все на карантине, объекты становятся легкодоступными для злоумышленников. И именно сейчас очень важно держать их под охраной. Мы решили протянуть руку помощи новосибирскому бизнесу и объявили акцию «Антипандемическая защита». Мы понимаем, что предпринимателям нужно помочь пережить этот кризис, - прокомментировал решение генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков.

Данное предложение направлено в адрес новых клиентов агентства, желающих сохранить свое имущество и бизнес во время пандемии.

Тем, кто уже является клиентом ГВАРДИИ и пользуется услугой пультовой охраны, агентство предлагает обратиться с заявлением об уменьшении или даже обнулении абонентской платы либо установлении иного рода льгот, например, каникул или отсрочки платежей. В каждом случае будет принято индивидуальное решение! Звоните в коммерческий отдел или пишите на e-mail: aori@absportex.ru

Акция действует на территории Новосибирской области для юридических лиц, пострадавших от пандемии.

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