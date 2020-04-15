2020-04-15T09:45:11+03:00
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Бердске: что известно о заболевшем

В оперштабе регионального правительства заявили, что зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Бердске
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Бердске диагностирован первый случай заражения коронавирусом.В Бердске диагностирован первый случай заражения коронавирусом.
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В среду, 15 апреля, подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Бердске.

Как сообщает издание «Курье. Среда.Бердск», зараженная коронавирусом пациентка — 29-летня девушка. Она 31 марта из Сочи. Туда она летала по работе.

— Горло заболело еще 29 марта. Состояние ухудшилось, когда она прилетела в Бердск. Поднялась температура, появился насморк. В поликлинику девушка обратилась только 6 апреля. Но первый анализ на коронавирус был отрицательным, а вот второй показал, что сибирячка заражена COVID-19, — говорится в издании. - Также анализы взяли у ее мам, с которой проживает девушка.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки выявлены 7 больных коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии COVID-19 заразились 53 новосибирца, 12 из них уже выздоровели, их отпустили домой.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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