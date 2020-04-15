В Новосибирске 70-летний водитель "Жигулей" перевернулся на переезде
В среду, 15 апреля, в Первомайском районе на железнодорожном переезде перевернулись «Жигули». Это произошло на улице Одоевского, рядом с выездом на Старое шоссе.
в ГИБДД рассказали, что пенсионеры не пострадали - у пассажирки небольшие травмы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что произошло.
— На переезде Матвеевка 70-летний водитель «ВАЗ-2106» наехал на препятствие, машина опрокинулась. В результате аварии водитель не пострадал, пассажирке «ВАЗа» оказана медицинская помощь. От дальнейшего лечения она отказалась, травмы несерьезные. ДТП оформляется без пострадавших, только с материальным ущербом, —рассказал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На улице Одоевского возле ж/д путей перевернулись Жигули .
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