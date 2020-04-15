В Новосибирске 70-летний водитель "Жигулей" перевернулся на переезде

15 Апр 2020 2020-04-15T09:10:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 15 апреля, в Первомайском районе на железнодорожном переезде перевернулись «Жигули». Это произошло на улице Одоевского, рядом с выездом на Старое шоссе.

в ГИБДД рассказали, что пенсионеры не пострадали - у пассажирки небольшие травмы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что произошло.

— На переезде Матвеевка 70-летний водитель «ВАЗ-2106» наехал на препятствие, машина опрокинулась. В результате аварии водитель не пострадал, пассажирке «ВАЗа» оказана медицинская помощь. От дальнейшего лечения она отказалась, травмы несерьезные. ДТП оформляется без пострадавших, только с материальным ущербом, —рассказал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

На улице Одоевского возле ж/д путей перевернулись Жигули .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU