2020-04-15T09:10:14+03:00
Происшествия

В Новосибирске 70-летний водитель "Жигулей" перевернулся на переезде

Пассажирка машины отделалась легкими травмами, водитель не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Машина перевернулась на улице Одоевского.Машина перевернулась на улице Одоевского.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду, 15 апреля, в Первомайском районе на железнодорожном переезде перевернулись «Жигули». Это произошло на улице Одоевского, рядом с выездом на Старое шоссе.

в ГИБДД рассказали, что пенсионеры не пострадали - у пассажирки небольшие травмы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

в ГИБДД рассказали, что пенсионеры не пострадали - у пассажирки небольшие травмы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что произошло.

— На переезде Матвеевка 70-летний водитель «ВАЗ-2106» наехал на препятствие, машина опрокинулась. В результате аварии водитель не пострадал, пассажирке «ВАЗа» оказана медицинская помощь. От дальнейшего лечения она отказалась, травмы несерьезные. ДТП оформляется без пострадавших, только с материальным ущербом, —рассказал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

На улице Одоевского возле ж/д путей перевернулись Жигули .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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