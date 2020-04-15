2020-04-15T08:53:28+03:00
Умные вещи

Сервисная выручка в новосибирских салонах связи Tele2 увеличилась в три раза

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об итогах работы в сегменте неоператорских услуг. Компания увеличила выручку от продажи дополнительных сервисов в розничной сети в Новосибирской области в три раза
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Самым быстрорастущим и наиболее востребованным сервисом стали денежные переводы.

Среди финансовых услуг, доступных посетителям салонов Tele2 в Новосибирске, самыми быстрорастущими и востребованными сервисами оказались денежные переводы, пополнение банковских карт и электронных кошельков, а также погашение кредитов. По итогам 2019 года выручка от их продажи выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом. При этом их доля в сервисной выручке превысила 70%.

В число наиболее прибыльных сервисов за отчетный период вошли также выдача кредитов, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения (их доля в прибыли всех неоператорских сервисов составляет 12%, 6,5% и 1,3% соответственно).

Посетители новосибирских салонов связи также могут приобрести авиа и железнодорожные билеты, подписки на видеосервисы IVI, Okkoи Wink на специальных условиях, а также оформить карту рассрочки «Совесть» (при получении которой в салонах Tele2 предоставляется месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров).

В настоящее время сеть салонов связи в регионе продолжает обслуживать клиентов. Сотрудники салонов обеспечены масками и антисептиками. Получить консультацию по тарифам и услугам, произвести все операции с номером и счетом, а также приобрести мобильные устройства и аксессуары можно в любом из работающих салонов. Актуальный список доступен на tele2.ru.

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