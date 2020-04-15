«Залил 65 литров бензина и рванул»: грабителя, прокатившего заправщика на капоте, задержали полицейские

15 Апр 2020 2020-04-15T09:08:52+03:00

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Полицейские Новосибирска задержали 34-летнего мужчину, который совершал грабежи на заправках. Он приезжал на АЗС, заливал в бензобак топливо и уезжал, не расплатившись.

— В ночь на 8 апреля водитель «Мерседеса» подъехал на автозаправочную станцию на улице Фрунзе. Заправив машину 65 литрами бензина, мужчина не рассчитался за топливо и скрылся. Преступление попало на камеру видеорегистрации, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину задержали полицейские в доме в Калининском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и выбирается мера пресечения.

Раньше полиция сообщала о розыске двух подозреваемых: они несколько раз появлялись на других заправках на одном и том же «Мерседесе». Как сообщили в ведомстве корреспонденту КП-Новосибирск, что еще проверяют, причастен ли второй мужчина к грабежам.

Полицейские поймали грабителя, который заливал бензин на заправках и уезжал, не заплатив.Видео пресс-службы ГУ МВД по НСО. Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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