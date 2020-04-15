2020-04-15T08:14:56+03:00
Общество

«Выкинул тело на парковку»: зарезанного новосибирца нашли рядом с машинами у многоэтажки

В полиции рассказали, что мужчину убил знакомый в квартире, но как он потом оказался на улице, неизвестно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчину убил в квартире знакомый, как потом тело оказалось на улице неизвестно. Фото: «АСТ-54»Мужчину убил в квартире знакомый, как потом тело оказалось на улице неизвестно. Фото: «АСТ-54»
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В среду, 15 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска во дворе дома №11 по улице Национальная был найден мертвый мужчина. Окровавленное тело лежало между машин на парковке.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что новосибирца убил его знакомый. В квартире они вместе распивали спиртное. Вдруг произошел конфликт, и знакомый напал на мужчину с ножом.

Мертвого мужчину нашли утром прохожие между автомобилями. Фото: «АСТ-54»

Мертвого мужчину нашли утром прохожие между автомобилями. Фото: «АСТ-54»

— В 9:41 в полицию поступило сообщение об убийстве мужчины в квартире жилого дома в Дзержинском районе. По подозрению в совершении преступления, сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются», — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как окровавленное тело убитого новосибирца потом оказалось на улице, в полиции не смогли пояснить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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