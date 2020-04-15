Стала известна судьба сибиряка, пропавшего после угроз уйти из дома
В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские почти три дня искали 64-летнего жителя села Березовка из Ордынского района. У него произошла ссора с родными, после которой он ушел из дома и не вернулся.
— Мужчина вчера вечером, 14 апреля, вернулся домой сам. Вместе с сотрудниками полиции нам удалось отследить весь путь, который он проделал. Еще предстоит понять, почему и зачем он так ходил. При этом все свидетельства мы отрабатывали с добровольцами из поискового отряда соседнего региона, — рассказала руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
«Лиза Алерт» поблагодарила всех, кто участвовал в поисках.
Напомним, пожилой сибиряк пропал в воскресенье, 12 апреля. Родные поначалу не восприняли эту угрозу всерьез, так как пенсионер часто во время размолвок уходил из дома, обещая уехать в Томск, но спустя час всегда возвращался.
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