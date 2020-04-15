«Два — из Сочи и Москвы, пять — контактировали»: в Новосибирске еще 7 зараженных коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T07:22:05+03:00

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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В среду, 15 апреля, в оперативном штабе правительства Новосибирской области сообщили, что в регионе выявили еще 7 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Среди них — одна жительница Бердска.

— Два человека прилетели из Сочи и Москвы. Остальные общались с пациентами, у которых раньше был выявлен коронавирус, — рассказали в оперштабе.

Таким образом, в сумме в Новосибирской области официально зарегистрировано 53 заболевших коронавирусом человека. 12 выздоровели, один из пожилых пациентов умер.

Всего в инфекционной больнице №1, вместе с заболевшими, находятся 114 человек с подозрением на инфекцию. В детской больнице № 3 находятся 19 детей. Ни у одного из них не выявлен коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU