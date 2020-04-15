2020-04-15T07:06:41+03:00
Происшествия

«Назначена экспертиза»: в Новосибирске в общежитии СГУВТа нашли мертвого студента

Причину смерти устанавливают
Ульяна ДЖАНКОВА
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Студента нашли мертвым в общежитии.Студента нашли мертвым в общежитии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Центральном районе Новосибирска произошла трагедия. Там в общежитии СГУВТа найден мертвый студент. Его тело обнаружили в комнате во вторник, 14 апреля. Что именно случилось с молодым человеком, расследуют следователи.

— По факту обнаружения 14 апреля 2020 года около 19 часов тела 21-летнего молодого человека в комнате общежития по адресу Красный проспект дом 75 следователем СКР проводится уголовно-процессуальная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, — сообщили в СК по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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