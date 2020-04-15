Какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске 15 апреля 2020 года
В мэрии Новосибирска сообщили, какие дороги будут ремонтировать в городе 15 апреля 2020 года. По планам сотрудников ДЭУ дороги починят во восьми районах Новосибирска.
Калининский район:
улица Объединения (от Рекордного переулка до улицы Лесной), Богдана Хмельницкого (от стадиона «Сибирь» до Сухого Лога)
Железнодорожный район:
Нарымская, проезд Виктора Ващука
Заельцовский район:
Дачное шоссе
Дзержинский район:
Красина, Волочаевская
Октябрьский район:
Бориса Богаткова
Советский район:
Демакова, Кутателадзе
Первомайский район:
разъезд Иня
Кировский район:
пересечение улиц мира и Ватутина.
Также ДЭУ 15 апреля нанесет дорожную разметку на нескольких улицах: Объединения, Немировича-Данченко и Одоевского.
Мэрия предупреждает водителей, чтобы они были внимательными на дорогах.
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