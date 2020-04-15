15 Апр 2020 2020-04-15T07:05:29+03:00

Рассказываем, какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске 15 апреля 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рассказываем, какие дороги будут ремонтировать в Новосибирске 15 апреля 2020 года

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В мэрии Новосибирска сообщили, какие дороги будут ремонтировать в городе 15 апреля 2020 года. По планам сотрудников ДЭУ дороги починят во восьми районах Новосибирска.

Калининский район:

улица Объединения (от Рекордного переулка до улицы Лесной), Богдана Хмельницкого (от стадиона «Сибирь» до Сухого Лога)

Железнодорожный район:

Нарымская, проезд Виктора Ващука

Заельцовский район:

Дачное шоссе

Дзержинский район:

Красина, Волочаевская

Октябрьский район:

Бориса Богаткова

Советский район:

Демакова, Кутателадзе

Первомайский район:

разъезд Иня

Кировский район:

пересечение улиц мира и Ватутина.

Также ДЭУ 15 апреля нанесет дорожную разметку на нескольких улицах: Объединения, Немировича-Данченко и Одоевского.

Мэрия предупреждает водителей, чтобы они были внимательными на дорогах.

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