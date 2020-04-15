«Сильно слепило солнце»: под Новосибирском водитель сбил детей на велосипеде

15 Апр 2020 2020-04-15T06:49:33+03:00

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В селе Малореченка Коченевского района водитель сбил детей на велосипеде. Это произошло во вторник, 14 апреля. Подростков госпитализировали.

— Мужчина, 1951 года рождения, двигался на автомобиле «Шевроле» напротив дома №3, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части дороги, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что сбитые подростки — мальчики 10 и 13 лет, ехали на одном велосипеде, один за рулем, а второй — на багажнике. У них диагностированы ссадины и ушибы, а также сотрясение головного мозга, у младшего — перелом бедра. Об этом КП-Новосибирска рассказали в ведомстве.

Водитель рассказал, что не заметил велосипедистов, глаза ему сильно слепило солнце. Как сообщают, мужчина — опытный автомобилист, машиной он управляет уже 25 лет.

Сейчас в правоохранительных органах проводят проверку, после которой будет понятно, как накажут водителя.

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