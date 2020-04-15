В Новосибирске открыли госпиталь на 642 человека для больных коронавирусом
На этой неделе пациентов с коронавирусом начнут принимать в Городской клинической больнице №11. На ее базе оборудовали инфекционный госпиталь. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, во вторник, 14 апреля.
— Там будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Необходимо обсудить, как мощности и ГКБ №11, и городской инфекционной больницы №1, других стационаров использовать для более оптимальной маршрутизации пациентов, — отметил глава региона на совещании с медиками.
Напомним, ранее уже говорилось о том, что на базе больницы №11 будет на время эпидемии коронавируса создан инфекционный госпиталь. Одновременно там смогут принять 642 больных, ранее говорилось, что вместимость больницы будет на 800 пациентов.
Также Андрей Травников поблагодарил врачей за работу и отметил, что в Новосибирской области ситуация с распространением коронавируса находится под контролем. Глава региона отметил, что в этом помогают не только карантин приезжих и самоизоляция, но и усилия медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU