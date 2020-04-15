Стало известно, почему река в Новосибирске затопила двор высотки

15 Апр 2020 2020-04-15T05:07:20+03:00

В мэрии рассказали, что сделали с речкой, которая затопила двор высотки. Фото: стоп-кадр.

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В мэрии Новосибирска ответили, как исправили ситуацию с рекой 1-ой Ельцовкой, которая вышла из берегов и затопила дорогу. Там пояснили, что трубы, в которые затекает река, засорились, поэтому она разлилась.

— На границе Дзержинского и Калининского районов 7 апреля повышался уровень воды в Ельцовке. Детскую площадку при этом не подтопило. В результате мер, принятых администрацией Калининского района, уровень воды понизился. Направлена заявка в управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. Управление должно провести плановую очистку входных и выходных оголовков Ельцовки, чтобы люди могли беспрепятственно проходить, — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, жители улиц Олеко Дундича и Дениса Давыдова жаловались, что могут перейти реку только в том месте, где она резко сужается. На реку выходит двор дома с детской площадкой, рядом есть школы, детские сады и магазины.

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