15 Апр 2020 2020-04-15T04:29:53+03:00

В мэрии рассказали, могут ли аптеки повышать цены на медицинские маски. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы жаловались на то, что вместо установленных 40 рублей маски продают по 50 рублей

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В мэрии рассказали КП-Новосибирск, могут ли муниципальные аптеки повышать цены на медицинские маски. С тех пор, как в Новосибирск поступила новая партия масок, на них установили цену 40 рублей за штуку, а также ограничение: продавать разрешено не более пяти масок за штуку. Но, по словам жителей города, в некоторых аптеках защитные средства продавали дороже.

— Отпускная цена сформирована с учетом затрат на поставку товара. Несмотря на ограничение по продажам, не более пяти штук в одни руки, маски быстро скупают из аптек. В связи с этим цена на них может меняться. Это разрешено делать. С 13 апреля в муниципальную аптечную сеть поступила новая партия масок. Это позволит стабилизировать темп продажи масок и их цену. Ведется постоянный мониторинг и контроль за товарооборотом в МП «Новосибирская аптечная сеть», — рассказали в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее житель Новосибирска жаловался на то, что в одной из аптек ему продали 10 масок по 50 рублей за штуку.

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ИСТОЧНИК KP.RU