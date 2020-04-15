2020-04-15T04:04:16+03:00
Происшествия

«Он бросил его умирать»: пьяного водителя, спрятавшего машину после наезда на пешехода, будут судить

Расследование уголовного дела завершено
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водителя, сбившего пешехода и спрятавшего после ДТП свою машину, будут судить.Водителя, сбившего пешехода и спрятавшего после ДТП свою машину, будут судить.
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Новосибирской области будут судить водителя, который сбил 45-летнего мужчину и бросил его на дороге. От полученных травм пешеход скончался. Известно, что автомобилист за рулем был в нетрезвом виде.

— Обвиняемый сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 14 января в селе Прокудское Коченевского района ночью 34-летний местный житель ехал на «Тойоте Карина». За руль он сел выпивший. Возле дома №97 по улице Советская он сбил мужчину. Сибиряк шел по проезжей части, так как в ту ночь тротуары замело снегом. Водитель не остановился, чтобы помочь пешеходу. С места аварии он скрылся. Машину спрятал. Но уже утром его поймали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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