«Он бросил его умирать»: пьяного водителя, спрятавшего машину после наезда на пешехода, будут судить
Новосибирской области будут судить водителя, который сбил 45-летнего мужчину и бросил его на дороге. От полученных травм пешеход скончался. Известно, что автомобилист за рулем был в нетрезвом виде.
— Обвиняемый сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, 14 января в селе Прокудское Коченевского района ночью 34-летний местный житель ехал на «Тойоте Карина». За руль он сел выпивший. Возле дома №97 по улице Советская он сбил мужчину. Сибиряк шел по проезжей части, так как в ту ночь тротуары замело снегом. Водитель не остановился, чтобы помочь пешеходу. С места аварии он скрылся. Машину спрятал. Но уже утром его поймали полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU