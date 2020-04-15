«От водителя пахло спиртным»: «ГАЗель» на переезда столкнулась с отбойником

15 Апр 2020 2020-04-15T03:36:49+03:00

У машины от удара выбило правое переднее колесо, часть бампера, правую фару и завернуло крыло

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В Заельцовском районе случилось ДТП. Это произошло вечером во вторник, 14 апреля. На переезде возле улицы Корнея Чуковского обнаружили грузовую «ГАЗель» с разбитым передом. Машина пострадала в аварии: у нее выбило правое переднее колесо, часть бампера, правую фару и завернуло крыло. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидец рассказал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», что водитель потерял колесо, наехав на препятствие.

— За рулем грузовика находился мужчина, от которого доносился запах спиртного. Он наехал на отбойник перед переездом, оставив на нем следы, — поделился читатель паблика.

Кроме того, недалеко от разбитой «ГАЗели» находилась легковушка. В паблике предположили, что, возможно, она тоже участвовала в аварии. Одна из подписчиц сказала, что видела место происшествия:

— Седан вообще не при чем, его не было. Мы проезжали, стояли ГАИ и «Скорая». И женщина на обочине, — поделилась она в комментариях.

КП-Новосибирск не удалось оперативно получить комментарий в ГИБДД по Новосибирску.

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ИСТОЧНИК KP.RU