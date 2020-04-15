Стало известно, в каких регионах выросла преступность

15 Апр 2020 2020-04-15T02:59:32+03:00

В МВД посчитали, где больше всего нарушают закон. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирска в этом списке нет

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В МВД поделились интересной статистикой. В ведомстве подсчитали, в каких регионах жители чаще всего нарушают закон. Об этом сообщает kp.ru.

Данные взяли за январь и февраль этого года. Общее количество преступлений с начала года по стране — 327,3 тысяч Это на 4,1% больше чем в прошлом году за такой же период времени.

Итак, как же цифры распределились по регионам. Верхнюю строчку списка возглавила Москва.

Регионы-лидеры по числу преступлений:

Москва — 23,9 тысяч,

Московская область — 12,1 тыс.

Краснодарский край — 12 тыс.,

Челябинская область — 10,2 тыс.,

Ростовская область — 9,6 тыс.

Регионы с наименьшим количеством преступлений:

Ненецком автономном округе — 124,

Чукотка — 126,

Ингушетия -322,

Магаданская область — 472,

Республике Калмыкия — 508.

Как видим, Новосибирска в этом списке нет. Но в правоохранительных органах столицы Сибири отмечают другую тенденцию по правонарушениям. Например, на дорогах стало больше пьяных водителей. Количество нетрезвых автомобилистов за рулем выросло в период самоизоляции.

— Ранее в сутки сотрудники ГИБДД в среднем задерживали по 5-6 таких водителей, то в период самоизоляции эти цифры составляют в среднем 14-15, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — За две недели протоколы об административном правонарушении составлены на 22- водителей, на 20 из них привлечены за причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

Как отмечают в ведомстве, этот показатель значительно превышает количество нарушение в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU