Никаких булок и сосисок: специалисты рекомендуют поменять меню для самоизоляции
По словам главного внештатного диетолога Минздрава России академика РАН Виктора Тутельяна, в природе не существует продуктов-антидепрессантов, но снизить стресс и тревожность способен полноценный рацион. Медик рекомендует снимат напряжение с помощью БАДов растительного происхождения и непременно внимательно относиться к своему рациону: правильно питание должно повышать возможности для адаптации организма к непривычным условиям.
- В первую очередь нужно сократить до минимума кондитерскую продукцию, отказаться от мучных и сдобных изделий и обязательно снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копчёных колбасах, - цитирует Тутельяна интернет-издание news.ru.
Диетолог также порекомендовал отказаться от белого хлеба в пользу серого или хлеба грубого помола, а также больше есть овощей и фруктов, поскольку они улучшают пищеварение и повышают иммунитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU