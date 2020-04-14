2020-04-14T19:40:12+03:00
Здоровье

Никаких булок и сосисок: специалисты рекомендуют поменять меню для самоизоляции

По словам врачей, полноценный рацион может помочь снизить стресс и уменьшить тревожность
Екатерина ИВАНОВА
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От сарделек и сосисок лучше отказаться.От сарделек и сосисок лучше отказаться.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По словам главного внештатного диетолога Минздрава России академика РАН Виктора Тутельяна, в природе не существует продуктов-антидепрессантов, но снизить стресс и тревожность способен полноценный рацион. Медик рекомендует снимат напряжение с помощью БАДов растительного происхождения и непременно внимательно относиться к своему рациону: правильно питание должно повышать возможности для адаптации организма к непривычным условиям.

- В первую очередь нужно сократить до минимума кондитерскую продукцию, отказаться от мучных и сдобных изделий и обязательно снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копчёных колбасах, - цитирует Тутельяна интернет-издание news.ru.

Диетолог также порекомендовал отказаться от белого хлеба в пользу серого или хлеба грубого помола, а также больше есть овощей и фруктов, поскольку они улучшают пищеварение и повышают иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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