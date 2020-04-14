Пять раз в день: диетолог посоветовал чаще есть во время изоляции
Как заявил интернет-изданию news.ru главный внештатный диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутьельян, во время самоизоляции неплохо было бы перейти на дробный рацион. То есть три раза в день надо поесть основательно, и еще дважды или трижды перекусить. Кроме того, диетолог рекомендует в течение дня много пить.
- Необходимо исключить фруктовые соки и газированные напитки – в них содержится много сахара и килокалорий. Как бы вы ни питались во время карантина, всегда нагружайте свое тело, ведь физическая активность — главная составляющая здоровья, — говорит Виктор Тутельян.
По словам Тутельяна, за день необходимо выпивать не менее двух литров жидкости. Впрочем, объем очень условный и зависит от массы человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU