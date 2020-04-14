2020-04-14T18:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Недоработали: в России приостановили запрет на аптечные наценки при продаже масок

Эксперты рассказали, почему в правительстве взяли тайм-аут на две недели
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
В России временно отменили ограничения на продажу масок в рознице.В России временно отменили ограничения на продажу масок в рознице.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Ранее в правительстве России приняли постановление №431, оно ограничивало поставки некоторых медизделий без посредника – Росхимзащиты. Также новая норма вводила свои коррективы в розничную продажу масок в аптеках, регулировала наценку на товар. Но постановление пришлось отменить на время. Почему это было сделано, объяснил президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов:

– Было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления. Для этого требуется доработка процессов и создание условий, - рассказал эксперт kp.ru.

Попросту говоря, новый механизм начал мешать реализации товаров и нормальному диалогу между теми, кто маски делает, и кто их продает. Предположительно, сейчас будет взята двухнедельная «передышка», чтобы все-таки разобраться, как тем и другим контактировать между собой и с посредником – Росхимзащитой. После этого норма возобновит свое действие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Производство масок в России нарастили в три раза. Так почему же их нет в аптеках?

В Великую Отечественную за месяц налаживали выпуск самолетов и минометов, а тут уже два месяца бьемся, чтобы покрыть дефицит в простейших средствах защиты. Как же так? (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это отстой»: сибирячка показала ужасный маникюр, который ей сделали в салоне
Недоработали: в России приостановили запрет на аптечные наценки при продаже масок
В Минздраве рассказали, что стало с дальнобойщиком, которого госпитализировали с коронавирусом в Новосибирске
Первый умерший от коронавируса в Новосибирске: что известно о 68-летнем мужчине, который лечился на дому
«Подвергают опасности»: в Новосибирске оштрафовали сауну и секс-шопы за нарушение режима самоизоляции
«Хотели вернуться в Санкт-Петербург»: супружескую пару оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
«Палец отек и опух»: кольцо на руке сибирячки превратилось в опасную ловушку
Дороги Новосибирска круглосуточно очищают от грязи
У прославленного российского вратаря украли перстень за победу в Кубке Стэнли
Валерий Ильенко: Защита и забота о людях - главное в ситуации пандемии
Новосибирцам запретили отмечать Пасху в храмах
«Может загореться в любую секунду»: сибиряк пожаловался на опасное место возле детского сада
«Тушим по 200 раз в сутки»: пожарные просят не жечь сухую траву
«В колонию на 9 лет»: сибиряк получил срок, пытаясь продать наркотики через интернет
Как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года
Минздрав прокомментировал заражение фельдшера «скорой» коронавирусом, и почему он ездил на вызов в одноразовом халате
«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка