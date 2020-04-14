Недоработали: в России приостановили запрет на аптечные наценки при продаже масок
Ранее в правительстве России приняли постановление №431, оно ограничивало поставки некоторых медизделий без посредника – Росхимзащиты. Также новая норма вводила свои коррективы в розничную продажу масок в аптеках, регулировала наценку на товар. Но постановление пришлось отменить на время. Почему это было сделано, объяснил президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов:
– Было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к моментальной реализации данного постановления. Для этого требуется доработка процессов и создание условий, - рассказал эксперт kp.ru.
Попросту говоря, новый механизм начал мешать реализации товаров и нормальному диалогу между теми, кто маски делает, и кто их продает. Предположительно, сейчас будет взята двухнедельная «передышка», чтобы все-таки разобраться, как тем и другим контактировать между собой и с посредником – Росхимзащитой. После этого норма возобновит свое действие.
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