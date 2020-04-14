В Минздраве рассказали, что стало с дальнобойщиком, которого госпитализировали с коронавирусом в Новосибирске
Во вторник, 14 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о том, что единственный пациент с коронавирусом, который находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, - это дальнобойщик. Мужчина ехал из Москвы, и в Новосибирске его состояние резко ухудшилось.
Когда спустя несколько часов после этого заявления стало известно, что первый человек умер от коронавируса в Новосибирске, то многие предположили, что речь идет именно о дальнобойщике. Но оказалось, что это не так:
- Умер другой пациент, который также находился на искусственной вентиляции легких, - прокомментировали КП-Новосибирск в минздраве НСО. - Дальнобойщик по-прежнему находится в реанимации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он на ИВЛ»: в новосибирской реанимации лежит дальнобойщик с COVID-19
Оперативный штаб, сформированный для борьбы с инфекцией, отчитался о положении дел в регионе, в том числе признал, что коронавирус подтвердился у фельдшера скорой (подробнее).
Первый умерший от коронавируса в Новосибирске: что известно о 68-летнем мужчине, который лечился на дому
Первый умерший от коронавируса в Новосибирске страдал диабетом, ожирением и ишемией (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»