2020-04-14T18:01:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали, что стало с дальнобойщиком, которого госпитализировали с коронавирусом в Новосибирске

В ведомстве подчеркнули, что он сейчас находится в реанимации
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи оказывают всю необходимую помощь пациенту.Врачи оказывают всю необходимую помощь пациенту.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Во вторник, 14 апреля, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова рассказала о том, что единственный пациент с коронавирусом, который находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, - это дальнобойщик. Мужчина ехал из Москвы, и в Новосибирске его состояние резко ухудшилось.

Когда спустя несколько часов после этого заявления стало известно, что первый человек умер от коронавируса в Новосибирске, то многие предположили, что речь идет именно о дальнобойщике. Но оказалось, что это не так:

- Умер другой пациент, который также находился на искусственной вентиляции легких, - прокомментировали КП-Новосибирск в минздраве НСО. - Дальнобойщик по-прежнему находится в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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