Первый умерший от коронавируса в Новосибирске: что известно о 68-летнем мужчине, который лечился на дому

14 Апр 2020 2020-04-14T17:27:16+03:00

Пожилой новосибирец семь дней лечился сам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первый умерший от коронавируса в Новосибирске страдал диабетом, ожирением и ишемией сердца

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Оперативный штаб Новосибирской области сообщил печальное известие: зарегистрирован первый умерший от коронавируса в Новосибирске. 68-летний мужчина несколько дней находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

По данным оперативного штаба, он заболел 1 апреля и сначала лечился сам. Болезнь развивалась на фоне сахарного диабета, ожирения и ишемии сердца.

Только 7 апреля обратился к врачам с признаками двусторонней пневмонии и его госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Уже 8 апреля его состояние ухудшилось, пенсионера перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 14 апреля он умер.

— Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии, это сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, — сообщили в оперативном штабе.

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Оперативный штаб, сформированный для борьбы с инфекцией, отчитался о положении дел в регионе, в том числе признал, что коронавирус подтвердился у фельдшера скорой (подробнее).

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Экспресс-тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля.(подробнее).

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