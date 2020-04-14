Первый умерший от коронавируса в Новосибирске: что известно о 68-летнем мужчине, который лечился на дому
Оперативный штаб Новосибирской области сообщил печальное известие: зарегистрирован первый умерший от коронавируса в Новосибирске. 68-летний мужчина несколько дней находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
По данным оперативного штаба, он заболел 1 апреля и сначала лечился сам. Болезнь развивалась на фоне сахарного диабета, ожирения и ишемии сердца.
Только 7 апреля обратился к врачам с признаками двусторонней пневмонии и его госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Уже 8 апреля его состояние ухудшилось, пенсионера перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 14 апреля он умер.
— Пневмония развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии, это сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, — сообщили в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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