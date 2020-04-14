«Подвергают опасности»: в Новосибирске оштрафовали сауну и секс-шопы за нарушение режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T16:25:06+03:00

Всех нарушителей обнаружили во время рейда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Они все работали в период самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Несколько заведений были оштрафованы в Новосибирске. Все нарушители были выявлены в ходе рейда правоохранительными органами.

— Одна из организаций — сауна. Администратор с пренебрежением санитарно-эпидемиологических норм осуществлял обслуживание семи посетителей, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Гости заведения веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса.

В одном из торговых центров Новосибирска работу осуществляло несколько магазинов. Среди них были продавцы интимных товаров, рыболовных снастей и самогонных аппаратов.

Теперь, наказание для владельцев заведений, которых обнаружили работающими во время режима самоизоляции, выберет суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU