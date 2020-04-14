2020-04-14T16:25:06+03:00
Общество

«Подвергают опасности»: в Новосибирске оштрафовали сауну и секс-шопы за нарушение режима самоизоляции

Они все работали в период самоизоляции
Анна ПАШАГИНА
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Всех нарушителей обнаружили во время рейда.Всех нарушителей обнаружили во время рейда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несколько заведений были оштрафованы в Новосибирске. Все нарушители были выявлены в ходе рейда правоохранительными органами.

— Одна из организаций — сауна. Администратор с пренебрежением санитарно-эпидемиологических норм осуществлял обслуживание семи посетителей, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Гости заведения веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса.

В одном из торговых центров Новосибирска работу осуществляло несколько магазинов. Среди них были продавцы интимных товаров, рыболовных снастей и самогонных аппаратов.

Теперь, наказание для владельцев заведений, которых обнаружили работающими во время режима самоизоляции, выберет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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