«Подвергают опасности»: в Новосибирске оштрафовали сауну и секс-шопы за нарушение режима самоизоляции
Несколько заведений были оштрафованы в Новосибирске. Все нарушители были выявлены в ходе рейда правоохранительными органами.
— Одна из организаций — сауна. Администратор с пренебрежением санитарно-эпидемиологических норм осуществлял обслуживание семи посетителей, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Гости заведения веселились, распивали спиртные напитки, пользовались общей парилкой и бассейном, подвергая опасности друг друга в период распространения коронавируса.
В одном из торговых центров Новосибирска работу осуществляло несколько магазинов. Среди них были продавцы интимных товаров, рыболовных снастей и самогонных аппаратов.
Теперь, наказание для владельцев заведений, которых обнаружили работающими во время режима самоизоляции, выберет суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU