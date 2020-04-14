«Хотели вернуться в Санкт-Петербург»: супружескую пару оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T16:04:34+03:00

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Супружескую пару из Санкт-Петербурга оштрафовали в Новосибирске из-за нарушения мер самоизоляции. Они были предупреждены о том, что нельзя выходить из дома. Муж с женой находились под медицинским наблюдением.

— Однако супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский УМВД России по г. Новосибирску выписываться из ранее проданной квартиры, — сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Муж с женой хотели вернуться обратно в Северную столицу. Даже авиабилеты приобрели.

Нарушителей сразу же были задержаны правоохранительными органами.

— Супругам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор — решения будут приняты судом, — рассказывают в пресс-службе.

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