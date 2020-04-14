«Палец отек и опух»: кольцо на руке сибирячки превратилось в опасную ловушку

14 Апр 2020 2020-04-14T15:34:29+03:00

Женщина тут же позвонила спасателям

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Новосибирские спасатели помогли женщине избавиться от кольца на руке. Сибирячка надела его на безымянный палец правой руки. Самостоятельно снять не получилось. О случившемся рассказали в группе «Спасатели МАСС (16+)»

— Сегодня рано утром в службу спасения обратилась женщина 1972 г.р. Из-за кольца палец сильно отек и опух, — сообщают в группе в социальных сетях «Спасатели МАСС (16+)».

Снять кольцо без каких-либо повреждений не было возможности. Спасатели перекусили его с помощью слесарного инструмента. На спасание сибирячки ушло всего 5 минут.

Избавившись от кольца на руке, жительница Новосибирска поблагодарила спасателей за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU