Дороги Новосибирска круглосуточно очищают от грязи
Традиционно весной в Новосибирске проводят уборку всего города. Так, вакуумно-подметальные машины приводят в порядок дороги, остановки моют водой с мылом. Мэр Анатолий Локоть поставил задачу — привести город в порядок к майским праздникам.
— Сейчас работают все дорожно-эксплуатационные учреждения в круглосуточном режиме. Вся спецтехника задействована в уборке. Отмывается не только центр города — сегодня мы были в Ленинском районе, работа идет и там. Днем на дорогах работает около 300 единиц техники, а ночью еще больше, — отметил мэр Анатолий Локоть.
Мэр Анатолий Локоть: "В летний сезон мы вывозим около 85 тысяч тонн грязи". Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Без внимания не остается и территория перед магазинами, социальными учреждениями. Их дезинфекция хлорсодержащим раствором проводится точечно, вручную, с использованием ранцевых устройств.
Все ДЭУ города работают в круглосуточном режиме. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
— В течение летнего сезона мы вывозим около 85 тысяч тонн грязи и смета. Это те объемы противогололедного материала, который используют за зиму, — рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автодорог мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU