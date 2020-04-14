Дороги Новосибирска круглосуточно очищают от грязи

14 Апр 2020 2020-04-14T15:32:56+03:00

Город дезинфицируют и приводят в порядок к майским праздникам. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Днем работает 300 единиц техники, в ночное время — еще больше

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Традиционно весной в Новосибирске проводят уборку всего города. Так, вакуумно-подметальные машины приводят в порядок дороги, остановки моют водой с мылом. Мэр Анатолий Локоть поставил задачу — привести город в порядок к майским праздникам.

— Сейчас работают все дорожно-эксплуатационные учреждения в круглосуточном режиме. Вся спецтехника задействована в уборке. Отмывается не только центр города — сегодня мы были в Ленинском районе, работа идет и там. Днем на дорогах работает около 300 единиц техники, а ночью еще больше, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть: "В летний сезон мы вывозим около 85 тысяч тонн грязи". Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

Без внимания не остается и территория перед магазинами, социальными учреждениями. Их дезинфекция хлорсодержащим раствором проводится точечно, вручную, с использованием ранцевых устройств.

Все ДЭУ города работают в круглосуточном режиме. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

— В течение летнего сезона мы вывозим около 85 тысяч тонн грязи и смета. Это те объемы противогололедного материала, который используют за зиму, — рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — начальник управления автодорог мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк.

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