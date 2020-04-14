У прославленного российского вратаря украли перстень за победу в Кубке Стэнли
Геннадий Ушаков стал жертвой преступников. Это хоккейная легенда – мастер спорта, сражавшийся за ряд клубов, включая столичные «Крылья Советов» и «Спартак».
Сейчас 63-летний спортсмен является агентом Евгения Малкина. В роковой день он находился в Питтсбурге, где за одноименную команду «Питтсбург Пингвинз» играет его подопечный. Похитители воспользовались отсутствием хозяина.
Заметив, что дома побывали незваные гости, Ушаков обратился к полицейским, те отсмотрели записи с камер видеонаблюдения.
- Мне сказали, что там было 4 человека в масках, - цитирует Ушакова kp.ru. - Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%.
Из дома на Можайском шоссе преступник вынесли деньги и драгоценности. В том числе - перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU