2020-04-14T15:04:13+03:00
Происшествия

У прославленного российского вратаря украли перстень за победу в Кубке Стэнли

Мастер спорта и агент Евгения Малкина находился в Питтсбурге, когда четверо в масках нагрянули в его дом
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Преступники украли перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 годаПреступники украли перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года
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Геннадий Ушаков стал жертвой преступников. Это хоккейная легенда – мастер спорта, сражавшийся за ряд клубов, включая столичные «Крылья Советов» и «Спартак».

Сейчас 63-летний спортсмен является агентом Евгения Малкина. В роковой день он находился в Питтсбурге, где за одноименную команду «Питтсбург Пингвинз» играет его подопечный. Похитители воспользовались отсутствием хозяина.

Заметив, что дома побывали незваные гости, Ушаков обратился к полицейским, те отсмотрели записи с камер видеонаблюдения.

- Мне сказали, что там было 4 человека в масках, - цитирует Ушакова kp.ru. - Мне сотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая, 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%.

Из дома на Можайском шоссе преступник вынесли деньги и драгоценности. В том числе - перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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