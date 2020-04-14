2020-04-14T14:55:44+03:00
Общество

Валерий Ильенко: Защита и забота о людях - главное в ситуации пандемии

В волонтерском центре «Единой России» плечом к плечу работают депутаты, молодогвардейцы, спортсмены и предприниматели
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- Просьба ко всем у нас одна: соблюдайте, пожалуйста, самоизоляцию! - обратился к жителям депутат Валерий Ильенко. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».- Просьба ко всем у нас одна: соблюдайте, пожалуйста, самоизоляцию! - обратился к жителям депутат Валерий Ильенко. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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В Новосибирской области сразу несколько волонтерских центров пришли на помощь людям, временно изолированным у себя дома в ситуации коронавирусной пандемии. Среди них и волонтерский центр «Единой России», одно из самых крупных добровольческих объединений. Он координирует около 600 человек, в числе которых активисты «Молодой гвардии», студенты НГТУ и медицинского колледжа, а также региональный «Красный крест».

Депутат Валерий Ильенко точно знает, каково приходится пожилым одиноким людям, вынужденным находиться дома. Поэтому он собрал заявки от жителей округа и подготовил несколько сотен продуктовых наборов для земляков из Мошковского, Болотнинского и Колыванского районов. Помогли ему в этом волонтеры Октябрьского местного отделения «Единой России».

- Надо отдать должное предпринимателям Октябрьского района, хотя они и сами находятся в сложных условиях. Очень помогают социальные службы и главы районов, а также общественные организации. Сегодня мы сформировали новую партию пакетов с продуктами по заявкам от жителей округа. В них - масло, чай, сахар, консервы. 150 пакетов уже развезли, 200 - осталось. Просьба ко всем у нас одна: соблюдайте, пожалуйста, самоизоляцию! - обратился к жителям Ильенко.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Свою лепту в формирование продуктовых наборов внес и директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов. Он передал для жителей области 2,5 тонны моркови, капусты, лука и картофеля.

К волонтерскому движению «Единой России» также подключились участники спортивных организаций. Тренеры общественной организации «Федерация синкекусинкай-карате Новосибирской области» помогают доставлять продукты новосибирцам на своих личных автомобилях.

Телефон горячей линии волонтерского центра «Единой России» 8-800-222-74-54

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