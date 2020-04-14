Новосибирцам запретили отмечать Пасху в храмах
Пасха в Новосибирской области пройдет без прихожан в храмах. На этом настоял Роспотребнадзор.
На сайте Новосибирской Митрополии вывешено объявление, в котором говорится о данном запрете.
«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», - сказано на портале.
Ранее губернатор региона Андрей Травников и Митрополит Никодим объявили, что храмы будут открыты для прихожан, но напомнили при этом об опасности коронавируса. Теперь власти, в лице главного санитарного врача области, все-таки, решили оставить жителей дома.
«Богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо», - говорится на сайте Собора Александра Невского.
ИСТОЧНИК KP.RU