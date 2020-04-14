2020-04-14T14:02:22+03:00
Общество

Новосибирцам запретили отмечать Пасху в храмах

Православные батюшки проведут службы, но без прихожан
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В этом году новосибирские храмы будут закрыты для прихожан.В этом году новосибирские храмы будут закрыты для прихожан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пасха в Новосибирской области пройдет без прихожан в храмах. На этом настоял Роспотребнадзор.

На сайте Новосибирской Митрополии вывешено объявление, в котором говорится о данном запрете.

«Дорогие братья и сестры! В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви», - сказано на портале.

Ранее губернатор региона Андрей Травников и Митрополит Никодим объявили, что храмы будут открыты для прихожан, но напомнили при этом об опасности коронавируса. Теперь власти, в лице главного санитарного врача области, все-таки, решили оставить жителей дома.

«Богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо», - говорится на сайте Собора Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новосибирцам запретили отмечать Пасху в храмах
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