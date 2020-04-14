2020-04-14T12:36:16+03:00
Общество

«Может загореться в любую секунду»: сибиряк пожаловался на опасное место возле детского сада

Там навалены сухие деревья и трава
Надежда РЫЖКИНА
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Сибиряк пожаловался на опасное место возле детского сада. Фото: стоп-кадрСибиряк пожаловался на опасное место возле детского сада. Фото: стоп-кадр
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В селе Морозовка Новосибирской области местный житель Артем Перебейнос пожаловался на то, что один из детских садов вот-вот может загореться. Свою жалобу он выложил в группе «АСТ-54», подкрепив к ней видео.

По словам подписчика группы, в десяти метрах от садика находятся сухая трава и деревья, но их давно не убирают — участок принадлежит местной агрофирме. Но руководитель фирмы на просьбы жителей не реагирует.

— Как так замежевано было, непонятно. В МЧС сообщили, инспекторам сообщили, главе администрации сообщили, но пока никакой реакции, — рассказал автор видео.

В пресс-службе МЧС корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию.

— Информацию по этому видео передали в территориальный отдел надзорной деятельности по Карасукскому району. Там его проверят и примут соответствующие меры. Сейчас государственный пожарный надзор уже направил несколько распоряжений по очистке территории от сухостоя, — рассказал начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Садик и расстояние от него до сухих деревьев местный житель снял на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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