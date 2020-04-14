2020-04-14T11:38:49+03:00
Общество

«Тушим по 200 раз в сутки»: пожарные просят не жечь сухую траву

Спасатели предупредили, что желание навести порядок у дома иногда заканчивается трагедией
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пожарные просят не жечь сухую работу.Пожарные просят не жечь сухую работу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В МЧС по Новосибирской области обратились к жителям региона. Спасатели просят без надобности не жечь костры, а еще не бросать, куда попало окурки. Сейчас сухая трава — опасна. А еще сильный ветер может подхватить огонь и перекинуть его на жилые здания. По словам спасателей, иногда скорость неконтролируемого пожара достигает до 25-30 км/час. Это затрудняет их тушение.

— Казалось бы, такая обычная для весны процедура как очистка территории от мусора не должна иметь каких-либо последствий, однако все происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни, — предостерегли пожарные.

Спасатели говорят, что из-за желания новосибирцев навести порядок, им приходится выезжать на тушение пожаров около 200 раз в сутки.

Так, штраф для гражданина составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: от 150 до 200 тысяч рублей.

Напомним, если все-таки беда случилась, звоните по телефонам: 01, 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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