«В колонию на 9 лет»: сибиряк получил срок, пытаясь продать наркотики через интернет

14 Апр 2020 2020-04-14T11:29:57+03:00

Его поймали на станции, куда он приехал забрать поставку

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Жителя Новосибирской области приговорили к 9 годам в исправительной колонии. Он хотел продать через интернет наркотики, которые ему привозили из Восточной Азии. Мужчину успели задержать полицейские.

— 29-летний мужчина отвечал за получение наркотиков, которые ввозили из-за рубежа на поездах и самолетах. На станции Инская он забрал из тайника крупную партию запрещенных таблеток и порошков. Позже в квартире у него нашли больше 10 килограммов наркотиков и оборудование для их сбыта. Все было изъято, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Вещества мужчина хранил у себя на съемном квартире, где жил один. Он должен был отправить их продажу по интернет-магазинам Сибири.

Уголовное дело сибиряка по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», передали в Первомайский районный суд. Суд признал наркодилера виновным и приговорил его к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

Наркоторговца задержали на станции Инская Новосибирской области.Видео: УТ МВД РФ по СФО.

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