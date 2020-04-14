14 Апр 2020 2020-04-14T10:38:21+03:00

Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года. Фото: Новосибирский метрополитен.

Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года

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Стало известно, как будет работать метро в Новосибирске с 15 апреля 2020 года. Новосибирский метрополитен возвращается на штатный режим работы. Поезда начнут ходить чаще. Об этом сообщил официальный сайт метро во вторник, 14 апреля.

Утром и вечером в час пик поезда будут двигаться с разницей в 3-3,5 минуты, в остальное время — с разницей в 5 минут.

— Такое решение принято для того, чтобы в вагонах и платформах станций не было больших толп пассажиров и, соответственно, не было угрозы распространения коронавируса, — сообщается на сайте.

Тем временем, хотя интервал между поездами увеличился, метро будет работать меньше — с 6 до 22 часов. Это расписание действует до 30 апреля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывал о том, что с 28 марта метро перешло на график выходного дня: поезда ходили с разницей в 6-14 минут, с 6 до 24:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU