Минздрав прокомментировал заражение фельдшера «скорой» коронавирусом, и почему он ездил на вызов в одноразовом халате

14 Апр 2020 2020-04-14T10:43:36+03:00

В минздраве прокомментировали, почему больной коронавирусом фельдшер ездил к пациентам в одноразовом халате. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Медик рассказал КП-Новосибирск, что подхватил COVID-19, потому что его не обеспечили средствами защиты

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Во вторник, 14 апреля, в министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали, как так получилось, что фельдшер «скорой помощи» заразился коронавирусом, и почему на вызовы к больным он ездил в одноразовом халате. Там рассказали, что провели проверку.

— 23 марта фельдшер работал в составе специализированной инфекционной бригады, выезжал на вызовы к пациентам с ОРВИ. Был обеспечен средствами индивидуальной защиты: одноразовым халатом, шапочкой, маской, очками, перчатками, — утверждают в министерстве. — На момент вызова у пациентки не было диагноза «коронавирусная инфекция». Пациентка от госпитализации отказалась. Тогда не было рекомендовано рассматривать каждый случай ОРВИ как подозрительный на COVID-19. А 26 марта с уже подтвержденным диагнозом, ее повторно доставила в стационар, но уже другая бригада. У фельдшера второй бригады тест на коронавирус — отрицательный.

Средства защиты у скорой помощи – как «слону дробина». Фельдшер, зараженный COVID-19, дал интервью Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В минздраве утверждают, что медикам, которые на работе могут заразиться коронавирусом, еженедельно делают тесты. А при появлении симптомов ОРВИ — немедленно.

Напомним, КП-Новосибирск больной коронавирусом фельдшер рассказал о том, что ездил на вызовы к больным пациентам без специальной защиты. Из 20 пациентов, которых медик отвез в больницу, коронавирус подтвердился только у одной.

«Призывали экономить одноразовые халаты» - фельдшер скорой помощи рассказал об условиях работы «коронавирусных» бригад. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU