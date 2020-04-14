2020-04-14T09:21:56+03:00
Общество

Принцесса — в розовом халате: оперный певец повеселил подписчиков песней из «Летучего корабля»

Так он развлекает зрителей на самоизоляции
Надежда РЫЖКИНА
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«Летучий корабль» на самоизоляции — солист оперы спел песню о мечте за четырех персонажей. Фото: стоп-кадр.«Летучий корабль» на самоизоляции — солист оперы спел песню о мечте за четырех персонажей. Фото: стоп-кадр.
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Солист Новосибирского театра оперы и балета Карен Мовсесян развлекается на самоизоляции, исполняя песни из советских мультиков. На этот раз он удивил зрителей песней о мечте из «Летучего корабля». Широкий вокальный диапазон позволил артисту спеть партии всех персонажей. Видео он выложил в соцсетях.

— Я люблю эту песню, всегда ее напеваю наедине. Тут решил записать ее по просьбам зрителей из «Инстаграма», — рассказал Карен Мовсесян корреспонденту КП-Новосибирск.

Певец позаботился и о костюмах, к которым тоже подошел творчески. Царевна Забава у него предстала в розовом халате, с бантом и забавными очками. А для партии Полкана он надел шляпу и маскарадную маску с очками и носом.

Подписчики артиста пришли в восторг от его находчивости и исполнения.

— Карен, браво! Жду следующих серий!

— Вы не только потрясающий певец, но и талантливый артист! Второй вечер поднимаете настроение! Это то, что нужно сейчас.

— Талантище! — написали они в комментариях.

Карен Мовсесян уже не первый раз поет за героев мультфильмов. На выходных он порадовал подписчиков песней из «Бременских музыкантов», сыграв роли принцессы и трубадура.

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Персонажи Летучего корабля на самоизоляции, исполняет Карен Мовсесян
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ИСТОЧНИК KP.RU

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