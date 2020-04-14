2020-04-14T09:09:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске из огня спасатели вывели 11 жителей высотки

В Ленинском районе пожар уничтожил двухкомнатную квартиру
Надежда РЫЖКИНА
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Загорелась многоэтажка на улице Титова.Загорелась многоэтажка на улице Титова.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник, 14 апреля, в Ленинском районе Новосибирск произошло ЧП. В многоэтажном доме № 41/1 по улице Титова на седьмом этаже загорелась двухкомнатная квартира. Жители соседнего дома заметили, как из окна квартиры поднимается черный дым. Об этом они сообщили в МЧС по Новосибирской области.

— Поступила такая заявка, пожарные выехали в 12 часов. Горела двухкомнатная квартира, в ней никого не обнаружили. Одна из комнат полностью выгорела. В 12:25 ликвидировано открытое горение. Из подъезда эвакуировались семь человек, еще четырех жильцов эвакуировали пожарные с помощью спасательных устройств. В огне никто не пострадал, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», дым был виден далеко от мест пожара.

— Очевидцы говорят, что дымовой столб заметен с разных мест левого берега. К месту прибыли пожарные, разворачивают автолестницу, — сообщает паблик.

Дознаватели теперь установят причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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