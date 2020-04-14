2020-04-14T08:46:29+03:00
Общество

Специи к Пасхе - в подарок от «Комсомолки»!

Вместе с ежедневным выпуском читателей КП-Новосибирск ждет замечательный презент
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Кулич - обязательный атрибут пасхального стола.Кулич - обязательный атрибут пасхального стола.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Всего пять дней осталось до одного из самых важных православных праздников - Пасхи. А это значит, что настало время задуматься о том, какие угощения будут на вашем праздничном столе и что вам потребуется для их приготовления. И специально к Пасхе «Комсомольская правда» приготовила полезный подарок для хозяек!

Вместе с ежедневным номером во вторник, 14 апреля, вы получите пакетик одной из специй, которая точно пригодится во время готовки. Это будет посыпка, разрыхлитель теста, дрожжи, ванилин или приправа для холодца - то, что точно пригодится вам во время готовки.

Подарки можно получить в киосках Прессы г.Новосибирска, акция не распространяется по подписку и розницу Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Взялась за оголенные провода»: под Новосибирском от удара током погибла шестилетняя девочка
Принцесса — в розовом халате: оперный певец повеселил подписчиков песней из «Летучего корабля»
В Новосибирске из огня спасатели вывели 11 жителей высотки
Специи к Пасхе - в подарок от «Комсомолки»!
«Тесты почти не ошибаются»: в Новосибирске о коронавирусе теперь можно узнать за 40 минут
Имена героев: мэр Новосибирска проверил, как на монументе реставрируют фамилии фронтовиков
«Два миллиона за часы»: мошенники обманули новосибирца, разыграв ДТП
«Новых зараженных нет»: в Новосибирске выпишут еще двоих пациентов, больных коронавирусом
«Выходила из дома три раза»: соседи сдали полицейским сибирячку, приехавшую из Таиланда
«Он вспыльчивый, не поверили ему»: новосибирец угрожал уйти из дома и пропал
В Новосибирске поймали мужчину, ограбившего офис микрозаймов, пока сотрудница доставала маску
Кто может отступить от ограничений в еде во время поста?
«Врезался в грузовик»: новосибирский таксист пострадал в аварии
«Жил не по прописке»: новосибирца, прилетевшего из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня
«Жила на даче»: в Новосибирске пропала женщина, уехавшая за продуктами в магазин
«Мы больше других должны понимать его опасность»: мэр Кольцово подтвердил первый случай заражения COVID-19 в наукограде
«Мама не смогла помочь»: у трехлетнего малыша застряли пальцы в детском столике
«Вмяло капот, залило его кровью»: в Новосибирске на припаркованный автомобиль упал мужчина
«Лицо перевязал шарфом»: грабитель ударил в грудь ножом продавца сотовых телефонов и забрал 37 тысяч рублей