Специи к Пасхе - в подарок от «Комсомолки»!

14 Апр 2020 2020-04-14T08:46:29+03:00

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Всего пять дней осталось до одного из самых важных православных праздников - Пасхи. А это значит, что настало время задуматься о том, какие угощения будут на вашем праздничном столе и что вам потребуется для их приготовления. И специально к Пасхе «Комсомольская правда» приготовила полезный подарок для хозяек!

Вместе с ежедневным номером во вторник, 14 апреля, вы получите пакетик одной из специй, которая точно пригодится во время готовки. Это будет посыпка, разрыхлитель теста, дрожжи, ванилин или приправа для холодца - то, что точно пригодится вам во время готовки.

Подарки можно получить в киосках Прессы г.Новосибирска, акция не распространяется по подписку и розницу Почты России.

ИСТОЧНИК KP.RU