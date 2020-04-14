«Тесты почти не ошибаются»: в Новосибирске о коронавирусе теперь можно узнать за 40 минут

14 Апр 2020 2020-04-14T08:43:10+03:00

В Новосибирске о коронавирусе можно узнать всего лишь за 40 минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Новосибирская компания «Медико-биологический союз» зарегистрировала тест на COVID-19. Он диагностирует инфекцию за 40 минут, включая забор биоматериала. Новый тест зарегистрировали в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в регионы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Что известно об экспресс-тесте?

Точность результата составляет 94 %, при этом условия тестирования не являются помехой точности.

Помимо того, что теперь анализ делается в разы быстрее, экспресс-тест благодаря своей чувствительности может «предсказать» заражение коронавирусом.

КП-Новосибирск выяснила, сможет ли обычный новосибирец воспользоваться тест-системой, чтобы диагностировать у себя наличие коронавируса.

— Экспресс тесты будут поставляться в клинико-диагностические лаборатории, — пояснил КП-Новосибирск директор «Медико-биологического союза — Технология» Андрей Тронин. — Это не те системы, которые может купить каждый желающий в аптеке.

Экспресс-тесты разработаны для того, чтобы увеличить количество исследований на COVID-19 в три раза без переоснащения лабораторий. Таким образом, новая система позволит исследовать на коронавирус как можно больше пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU