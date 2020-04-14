«Тесты почти не ошибаются»: в Новосибирске о коронавирусе теперь можно узнать за 40 минут
Новосибирская компания «Медико-биологический союз» зарегистрировала тест на COVID-19. Он диагностирует инфекцию за 40 минут, включая забор биоматериала. Новый тест зарегистрировали в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в регионы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Что известно об экспресс-тесте?
Точность результата составляет 94 %, при этом условия тестирования не являются помехой точности.
Помимо того, что теперь анализ делается в разы быстрее, экспресс-тест благодаря своей чувствительности может «предсказать» заражение коронавирусом.
КП-Новосибирск выяснила, сможет ли обычный новосибирец воспользоваться тест-системой, чтобы диагностировать у себя наличие коронавируса.
— Экспресс тесты будут поставляться в клинико-диагностические лаборатории, — пояснил КП-Новосибирск директор «Медико-биологического союза — Технология» Андрей Тронин. — Это не те системы, которые может купить каждый желающий в аптеке.
Экспресс-тесты разработаны для того, чтобы увеличить количество исследований на COVID-19 в три раза без переоснащения лабораторий. Таким образом, новая система позволит исследовать на коронавирус как можно больше пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU