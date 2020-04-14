Имена героев: мэр Новосибирска проверил, как на монументе реставрируют фамилии фронтовиков

14 Апр 2020 2020-04-14T07:52:22+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал старт работам по исправлению ошибок в фамилиях фронтовиков на пилонах мемориального комплекса «Монумент Славы». В 31 фамилии и инициалах героев Великой Отечественной войны есть неточности – все они будут исправлены. Заявки на внесение изменений собирались в течение трёх месяцев.

– Мы восстанавливаем историческую справедливость, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Для исправления одной буквы в фамилии снимается вся строка, буква заменяется, затем восстановленная фамилия возвращается на своё место. На исправление одной буквы может уходить от 15 до 30 минут. Все работы мы завершим к Дню Победы.

Кроме того, на Монументе Славы отреставрируют чугунную чашу Вечного огня. Работы начнутся уже на этой неделе – чашу снимут с постамента и перевезут на завод «Сиблитмаш», где она и была изготовлена. На время ремонта огонь сохранят - его частичка поместят в специальную капсулу. После завершения реконструкции огонь вернется на свое законное место. Также заменят и газовую горелку Вечного огня. Ее уже доставили из Екатеринбурга. Прежняя горелка работает с перебоями и не защищает пламя от ветра.

В этом году в порядок приведут стелы и постаменты на Аллее оружия, памятник «Единству Фронта и Тыла», отремонтируют памятник участникам локальных войн и благоустроят сквер.

Мэр Анатолий Локоть взял на контроль ремонт Монумента. Фото: пресс-центр мэрии

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