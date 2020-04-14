2020-04-14T07:42:02+03:00
Общество

«Два миллиона за часы»: мошенники обманули новосибирца, разыграв ДТП

Напуганный водитель сразу отдал аферистам сто тысяч рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Мошенники вымогали у растерянных водителей деньги, инсценируя ДТП.Мошенники вымогали у растерянных водителей деньги, инсценируя ДТП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские завершили расследование уголовного дела. Его фигуранты — двое жителей Томской области. Жулики инсценировали на дорогах Новосибирска аварии, в которых якобы пострадал полицейский. Жертвами аферистов становились исключительно водители авто премиум-класса.

— Мужчинам, обманывавшим водителей, 35 и 39 лет. Один из мошенников подъезжал к автомобилю и говорил водителю, что тот несколько минут назад наехал на пешехода. После этого они вдвоем ехали к «месту происшествия». Там их поджидал сообщник, который играл роль пострадавшего в аварии полицейского. Он предлагал замять дело, заплатив ему большую сумму, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве КП-Новосибирск пояснили, что в последний раз аферисты потребовали у водителя 2 миллиона рублей за сломанные в «ДТП» дорогие часы. Мужчина отдал им 100 тысяч, но после этого, заподозрив неладное, сообщил в полицию. От остальных жертв заявлений не поступало.

На томичей завели уголовные дела по двум статьям: «Мошенничество» и «Покушение на преступление». Сейчас их дела с утвержденным обвинением направили в Заельцовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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