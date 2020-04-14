«Новых зараженных нет»: в Новосибирске выпишут еще двоих пациентов, больных коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T07:27:09+03:00

Из больницы в Новосибирске выпишут еще двух больных коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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Во вторник, 14 апреля, из инфекционной больницы №1 выпишут еще двоих больных коронавирусом. Их контрольные анализы показали отрицательный результат. Всего в регионе выздоровели 12 пациентов, переболевших COVID-19. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— В больнице остаются 36 человек с коронавирусом. За последние сутки новые случаи заражения не выявлены. Всего в регионе коронавирус подхватили 46 новосибирцев, — сообщили в оперштабе.

С подозрением на коронавирус в медучреждении находится 118 человек.

Также в детской больнице №3 госпитализировано 21 ребенок. Случаи заражения коронавирусом среди детей в области не зарегистрированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU