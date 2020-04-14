2020-04-14T06:40:53+03:00
Общество

«Он вспыльчивый, не поверили ему»: новосибирец угрожал уйти из дома и пропал

Он исчез после очередной ссоры с родными
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина пропал в Ордынском районе, но ищут его и в Новосибирске. Фото: «Лиза Алерт»Мужчина пропал в Ордынском районе, но ищут его и в Новосибирске. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 64-летнего Михаила Анатольевича Ройза. Он пропал в воскресенье, 12 апреля, после очередной размолвки с родными.

— Мужчина живет в деревне Березовка Ордынского района. Он немного вспыльчивый, очень часто во время бытовых разногласий говорит, что уедет в Томск. После этого уходит из дома, через час обычно возвращается, когда утихают эмоции. И в этот раз, когда он пригрозился уехать, родные сразу не приняли эту угрозу всерьез. Когда через пару-тройку часов он не вернулся, начали его разыскивать: сначала сами, потом обратились в полицию, а полиция обратилась к нам, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Волонтеры не исключают, что мужчина мог уехать из Ордынского района в Новосибирск, хотя подтверждений этому пока не нашли.

— Сегодня утром мы разместили ориентировку в сети, уже есть несколько свидетельств. Проверяем информацию вместе с полицией, — говорит Алеся Яблонских.

Рост Михаила — 170 сантиметров, карие глаза, короткая седая стрижка. Он носит усы и очки. Когда уходил из дома, на нем были черная осенняя куртка, синие джинсы, белые кроссовки и черная шапка.

Если вы знаете, где находится пропавший, или видели его, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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