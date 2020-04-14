В Новосибирске поймали мужчину, ограбившего офис микрозаймов, пока сотрудница доставала маску

14 Апр 2020 2020-04-14T06:19:24+03:00

В Новосибирске поймали мужчину, напавшего на офис, пока менеджер доставала маску. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

Он обворовал еще несколько таких же фирм

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В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который грабил офисы микрозаймов. С 1 по 8 апреля в Ленинском районе он обворовал пять подобных организаций. Также он орудовал и в Октябрьском районе.

КП-Новосибирск рассказывала, что мужчина напал на офис микрозаймов в то время, пока менеджер доставала медицинскую маску. Она растерялась и не нажала тревожную кнопку. У не похитили 7 тысяч рублей.

Сам грабитель также прятал свое лицо за медицинской маской. В период самоизоляции это не вызывало подозрений у сотрудников офиса, когда он заходил.

Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

— Проанализировав преступления, полицейские установили, что все они совершены одним и тем же лицом. Это 39-летний житель Первомайского района, ранее судимого за кражу, мошенничество и грабеж. В отношении задержанного, который дал признательные показания в совершенных преступлениях, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех пострадавших от действий мужчины, изображенного на видео, просят сообщить по телефонам: 232 -26-47, 8-953-793-2589.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772936" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске поймали мужчину, ограбившего офис микрозаймов, пока менеджер доставала маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU