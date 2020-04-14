2020-04-14T06:10:16+03:00
Общество

Кто может отступить от ограничений в еде во время поста?

Если человек не соблюдает Великий пост - он не может считаться православным христианином. Однако, правила и строгость соблюдения Великого поста могут меняться. Кто может отклониться от строгих правил поста?
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Все мы знаем, что посты проходят накануне церковных событий, праздников. Великий Пост мы совершаем накануне Пасхи Христовой. Богослужение в церкви, наше поведение и мысли – все становится другим во время Великого поста. Мы воздерживаемся не только от пищи, но и от других развлечений. Великий Пост - время очищения перед встречей с Богом.

В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями. В этот раз поговорим о посте. Что означает это время, чему следует уделить особое внимание? Об этом рассказывает протоиерей Дмитрий Полушин.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

Кто может отступить от ограничений в еде во время поста?.Если человек не соблюдает Великий пост - он не может считаться православным христианином. Однако, правила и строгость соблюдения Великого поста могут меняться. Кто может отклониться от строгих правил поста? Подробнее в видео.

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