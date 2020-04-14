«Врезался в грузовик»: новосибирский таксист пострадал в аварии

14 Апр 2020 2020-04-14T05:51:57+03:00

Авария случилась на перекрестке улиц Чаплыгина и Каменская в Центральном районе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Во вторник, 14 апреля, рано утром в Новосибирске произошло ДТП. Друг в друга врезались «Киа Рио» с наклейками такси и грузовик. Авария случилась на перекрестке улиц Чаплыгина и Каменская в Центральном районе. От столкновения пострадал водитель такси. Об этом сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Подписчица передала нам, что водителя увезли на автомобиле «скорой помощи», — рассказали в группе.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в ГИБДД, что произошло.

— Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 7:45. На место выехал экипаж ДПС. Водителю «Киа Рио» понадобилась медицинская помощь, его увезли в больницу. Какие именно у него травмы и общее состояние, больница пока что не сообщала. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

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ИСТОЧНИК KP.RU