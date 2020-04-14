2020-04-14T05:30:11+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ключевыми адресатами этой программы, в первую очередь, являются областные инфекционные больницы, а также медицинские учреждения, перепрофилированные для приема больных с коронавирусом.

В список также вошли больницы, не являющиеся клиентами Банка, но попавшие на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Это Александровская больница в Санкт-Петербурге, где после обнаружения 4 апреля коронавируса у 5 сотрудников и 11 пациентов, на карантине оказались около 1000 пациентов и 300 врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. В аналогичной ситуации оказалась и республиканская больница города Уфы, которой также будет оказана помощь.

При организации помощи Банк постарается учесть пожелания и нужды медицинских учреждений.

Актуальная информация о программе – по хэштегу #помогиврачам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске поймали мужчину, ограбившего офис микрозаймов, пока сотрудница доставала маску
Кто может отступить от ограничений в еде во время поста?
«Врезался в грузовик»: новосибирский таксист пострадал в аварии
«Жил не по прописке»: новосибирца, прилетевшего из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
«Его занесли в тамбур и накрыли»: под Новосибирском электричка сбила 22-летнего парня
«Жила на даче»: в Новосибирске пропала женщина, уехавшая за продуктами в магазин
«Мы больше других должны понимать его опасность»: мэр Кольцово подтвердил первый случай заражения COVID-19 в наукограде
«Мама не смогла помочь»: у трехлетнего малыша застряли пальцы в детском столике
«Вмяло капот, залило его кровью»: в Новосибирске на припаркованный автомобиль упал мужчина
«Лицо перевязал шарфом»: грабитель ударил в грудь ножом продавца сотовых телефонов и забрал 37 тысяч рублей