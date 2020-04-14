«Мы больше других должны понимать его опасность»: мэр Кольцово подтвердил первый случай заражения COVID-19 в наукограде

14 Апр 2020 2020-04-14T04:35:09+03:00

Именно там находится «Вектор», в котором разрабатывают вакцину против коронавируса

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Мэр Кольцово Николай Красников рассказал о первом заболевшем коронавирусом в наукограде. Он записал видеообращение к жителям в понедельник, 13 апреля.

Что известно о первом больном коронавирусом в Кольцово? Он — мужчина. Обычная простуда быстро перетекла в пневмонию. Именно с таким диагнозом сибиряка и госпитализировали. О том, что у него COVID-19 стало известно чуть позже. Всех медиком, которые с ним контактировали сразу взяли под наблюдение.

В больницу привезли также и жену больного коронавирусом.

— Мы должны сделать из этого серьезные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас, — рассказал Николай Красников. — Мы наукоград, где находится «Вектор», в центре мировой борьбы с вирусом, мы больше других должны понимать его опасность, — подчеркнул мэр Кольцова.

Мэр Кольцово записал обращение к жителям, в котором призвал их отнестись к ситуации с эпидемией серьезно. Фото: стоп-кадр

Также он отметил, что сейчас в больнице находятся 34 жителя Кольцова с подозрением на коронавирус. Это те люди, которые приехали из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Напомним, всего в Новосибирской области выявлено 46 больных коронавирусом. Из них — 10 пациентов выздоровели, их отпустили домой. В «Векторе», который находится в Кольцово, разрабатывают вакцину от COVID-19. Уже отобраны добровольцы, которые испытают ее на себе.

Мэр Кольцово подтвердил первый случай коронавируса в наукограде.Мэр наукограда подтвердил первый случай заражения COVID-19 в Кольцово и призвал жителей соблюдать меры предосторожности, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU