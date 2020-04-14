«Мама не смогла помочь»: у трехлетнего малыша застряли пальцы в детском столике
У жительницы Новосибирска произошла беда: ее 3-летний сын просунул в дырочки на крышке пластмассового столика два пальца. Но как ни пытался, сам вытащить не мог. Не смогла помочь ему и мать. Тогда она вызвала спасателей. Это произошло днем в понедельник, 13 апреля.
— Звонок поступил в 15:11 из квартиры на улице Фадеева в Калининском районе. Женщина объяснила ситуацию, и спасатели выехали на помощь. Осмотрев столик, они перекусили корпус столика с помощью кусачек. Ребенок через пять минут был освобожден, — написали на официальной странице в соцсетях «Спасатели МАСС».
Мальчик во время спасения волновался и плакал — испугался кусачек. Мама его успокаивала. Уже позже ребенка осмотрели врачи «скорой помощи», все ли в порядке с его пальчиками. К счастью, помощь медиков малышу не понадобилась.
Напомним, ранее спасатели МАСС помогли 11-летней девочке — она забралась на крышу трансформаторной будки.
Спасатели высвободили пальцы малыша с помощью кусачек.
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