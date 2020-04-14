2020-04-14T03:35:46+03:00
Происшествия

«Вмяло капот, залило его кровью»: в Новосибирске на припаркованный автомобиль упал мужчина

Очевидцы сообщили, что он погиб на месте
Надежда РЫЖКИНА
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Жильцы Первомайского района увидели мужчину под окнами дома.Жильцы Первомайского района увидели мужчину под окнами дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Октябрьском районе случилось ЧП. Трагедия произошла ночью с 13 на 14 апреля в доме № 13 на улице Вилюйская. Там под окнами дома нашли мужчину. Очевидцы рассказывают, что он упал с высоты на припаркованный автомобиль «Хендэ Солярис».

Инцидент произошел на парковке во дворе. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент произошел на парковке во дворе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— У машины вмяло капот и залило кровью, — рассказали те, кто видел, что произошло.

Очевидцы сфотографировали, как мужчина лежит на асфальте у припаркованных машин. Снимки опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— От травм мужчина погиб на месте. Приехали врачи «Скорой помощи», а также полицейские, — сообщает паблик.

На помощь пострадавшему прибыли медики. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На помощь пострадавшему прибыли медики.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

О том, кем был погибший мужчина и что произошло до того, как он оказался на парковке у дома, пока не сообщается.

КП-Новосибирск не удалось оперативно получить комментарий ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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