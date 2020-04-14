«Вмяло капот, залило его кровью»: в Новосибирске на припаркованный автомобиль упал мужчина
В Октябрьском районе случилось ЧП. Трагедия произошла ночью с 13 на 14 апреля в доме № 13 на улице Вилюйская. Там под окнами дома нашли мужчину. Очевидцы рассказывают, что он упал с высоты на припаркованный автомобиль «Хендэ Солярис».
Инцидент произошел на парковке во дворе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— У машины вмяло капот и залило кровью, — рассказали те, кто видел, что произошло.
Очевидцы сфотографировали, как мужчина лежит на асфальте у припаркованных машин. Снимки опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— От травм мужчина погиб на месте. Приехали врачи «Скорой помощи», а также полицейские, — сообщает паблик.
На помощь пострадавшему прибыли медики.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
О том, кем был погибший мужчина и что произошло до того, как он оказался на парковке у дома, пока не сообщается.
КП-Новосибирск не удалось оперативно получить комментарий ГУ МВД по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU